Ritorna "Detto Fatto", lo show di Rai2, condotto da Bianca Guaccero tra tutorial e consigli (Di sabato 9 maggio 2020) In un periodo in cui tutti sono alla ricerca di tutorial e consigli per destreggiarsi nei campi più disparati, dalla cucina al fitness, passando per la cura della persona, della casa o per intrattenere i bambini, torna, da lunedì 11 maggio, tutti i pomeriggi alle 14, il programma di tutorial per eccellenza: Detto Fatto, lo show di Rai2, condotto da Bianca Guaccero, prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy. Ogni giorno, nel corso delle puntate, verranno proposti tanti tutorial utili per il pubblico, con molti spazi interessanti e coinvolgenti anche per i bambini e i ragazzi. Alcuni tutor della grande famiglia di Detto Fatto saranno presenti in studio, altri si collegheranno da casa così come diversi ospiti vip, protagonisti anche loro di alcuni tutorial. Mentre, nel rispetto di tutte le regole e le indicazioni di questo periodo, Bianca Guaccero sarà ...

