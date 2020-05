"Ricordare è un dovere". Il messaggio di Mattarella nel Giorno della memoria delle vittime del Terrorismo (Di sabato 9 maggio 2020) “Ricordare è un dovere. Ricordare le strategie e le trame ordite per destabilizzare l’assetto costituzionale, le complicità e le deviazioni di soggetti infedeli negli apparati dello Stato, le debolezze di coloro che tardarono a prendere le distanze dalle degenerazioni ideologiche e dall’espandersi del clima di violenza”. E’ questo un passaggio del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Giorno della memoria delle vittime del terrorismo. “Il 9 maggio è il Giorno in cui Aldo Moro venne ucciso. La barbarie brigatista giunse allora all’apice dell’aggressione allo Stato democratico. Lo straziante supplizio a cui Moro venne sottoposto resterà una ferita insanabile nella nostra storia democratica. Respinta la minaccia terroristica, oggi ancor più sentiamo il dovere di liberare Moro e ogni ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - nasce Memorie.it - un portale per ricordare chi non c'è più

Ultime Notizie dalla rete : Ricordare è Mattarella: 'Ricordare chi non si è piegato al terrorismo' - Politica Agenzia ANSA Cosa manca o cosa non si è detto? Il caso Moro e la criminalità "servente"

Ricordarlo e sapere che per senso di giustizia non sarà mai abbastanza. Un’aura di mistero avvolge ancora molti aspetti di uno dei delitti più cupi della storia italiana. Tu dov’eri? Ci siamo abituati ...

David 2020, un’edizione da ricordare. Il trionfo de ‘Il traditore’ di Bellocchio

La serata dedicata al cinema italiano in una formula completamente inedita, candidati e premiati da casa propria, tra abbracci ai figli e dediche. Cinque premi al Pinocchio di Matteo Garrone, ma i ric ...

