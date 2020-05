Gazzetta - Sky non pagherà l'ultima rata, ma i club hanno emesso fattura: inizia lo scontro (Di sabato 9 maggio 2020) Mentre il calcio prova faticosamente a trovare la quadra per ripartire, la questione diritti tv rischia di peggiorare drasticamente. Leggi su tuttonapoli PRIMA PAGINA - Gazzetta : "Diritti tv - Sky e Dazn minacciano di non pagare l'ultima rata" (Di sabato 9 maggio 2020) Mentre il calcio prova faticosamente a trovare la quadra per ripartire, la questione diritti tv rischia di peggiorare drasticamente.

Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Gazzetta - Sky non pagherà l'ultima rata, ma i club hanno emesso fattura: inizia lo scontro - tuttonapoli : Gazzetta - Sky non pagherà l'ultima rata, ma i club hanno emesso fattura: inizia lo scontro - Ste_Gualdoni : RT @InterCM16: Sky avrebbe inviato una lettera alle società e alla Lega: non pagherà la sesta ed ultima rata, anche perché non sono arrivat… - Giandomenico90 : @InterCM16 @Gazzetta_it Speriamo Sky fallisca - _massimilianor : @InterCM16 @Gazzetta_it Coerentemente Sky non farà pagare l'abbonamento Calcio, giusto? -