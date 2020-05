Fiorentina, Barone: «Ribery è carico» (Di sabato 9 maggio 2020) Il dirigente della Fiorentina Joe Barone ha parlato di Franck Ribery, tornato in città e risultato negativo al Coronavirus Joe Barone ha commentato il ritorno a Firenze di Franck Ribery: «L’ho visto in grandissime condizioni, il corpo abbastanza bene, ha lavorato a Monaco. Ci siamo salutati da lontano avrei voluto abbracciarlo, ma non si può, è stato un piacere rivederlo». «L’ho visto carico ma aspettiamo il protocollo e quello che dice il Governo. Vediamo come si riprenderà, come torneranno in gruppo poi si vedrà. Intanto alcuni lavorano già qui, ma non è obbligatorio», ha detto il dirigente della Fiorentina ai microfoni di firenzeviola.it. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Fiorentina - Barone : «Ripartenza? Stiamo aspettando il protocollo»

Fiorentina - Barone : «Ribery tornerà domani in Italia. Chiesa? Ci parleremo a fine stagione»

Fiorentina - Barone : «Chiesa? Non obblighiamo nessuno a rimanere» (Di sabato 9 maggio 2020) Il dirigente dellaJoeha parlato di Franck, tornato in città e risultato negativo al Coronavirus Joeha commentato il ritorno a Firenze di Franck: «L’ho visto in grandissime condizioni, il corpo abbastanza bene, ha lavorato a Monaco. Ci siamo salutati da lontano avrei voluto abbracciarlo, ma non si può, è stato un piacere rivederlo». «L’ho vistoma aspettiamo il protocollo e quello che dice il Governo. Vediamo come si riprenderà, come torneranno in gruppo poi si vedrà. Intanto alcuni lavorano già qui, ma non è obbligatorio», ha detto il dirigente dellaai microfoni di firenzeviola.it. Leggi su Calcionews24.com

Mediagol : VIDEO, la #Fiorentina torna ad allenarsi. Barone non trattiene la gioia: 'Ribery? Avrei voluto abbracciarlo...' - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Joe #Barone : ' #Ribery ha lavorato molto a Monaco, è carico per tornare' #Fiorentina - sportface2016 : #Fiorentina Le parole del direttore generale Joe #Barone - Fiorentinanews : Joe #Barone : ' #Ribery ha lavorato molto a Monaco, è carico per tornare' #Fiorentina - sportli26181512 : Fiorentina, Barone: 'Che piacere rivedere Ribery, è in grande forma' VIDEO: Joe Barone, dirigente della Fiorentina,… -