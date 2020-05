Femminicidio a Milzano (Brescia): uccide la moglie davanti ai figli (Di sabato 9 maggio 2020) Grave caso di cronaca nera a Milzano, in provincia di Brescia, dove un 41enne ha ucciso a coltellate la moglie al culmine di una lite. Brescia – Omicidio venerdì sera a Milzano, piccolo centro lombardo di neanche duemila anime tra Brescia e Cremona. Femminicidio a Milzano Un uomo di 41 anni ha infatti ucciso la moglie a coltellate in casa davanti ai figli, che hanno tra i due e i 15 anni. Sembra che la follia omicida si sia scatenata al culmine di una lite. Il sindaco accorre per primo sul posto A dare l’allarme è stato il sindaco del paese che ha sentito urla provenire dall’abitazione mentre era in strada. Il primo cittadino, Massimo Giustiziero, che abita poco distante dalla villetta di via Usignolo teatro dell’omicidio, stava rincasando quando ha sentito delle urla: è sceso dalla sua bici e ... Leggi su newsmondo (Di sabato 9 maggio 2020) Grave caso di cronaca nera a, in provincia di, dove un 41enne ha ucciso a coltellate laal culmine di una lite.– Omicidio venerdì sera a, piccolo centro lombardo di neanche duemila anime trae Cremona.Un uomo di 41 anni ha infatti ucciso laa coltellate in casaai, che hanno tra i due e i 15 anni. Sembra che la follia omicida si sia scatenata al culmine di una lite. Il sindaco accorre per primo sul posto A dare l’allarme è stato il sindaco del paese che ha sentito urla provenire dall’abitazione mentre era in strada. Il primo cittadino, Massimo Giustiziero, che abita poco distante dalla villetta di via Usignolo teatro dell’omicidio, stava rincasando quando ha sentito delle urla: è sceso dalla sua bici e ...

