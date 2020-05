“Fate la vostra parte. Non siete Superman”: Gori, terrorizzato dal weekend, per una volta parla chiaro (Di sabato 9 maggio 2020) Il sindaco dem Giorgio Gori è preoccupato per il weekend (e non solo). Dopo le immagini dei Navigli di Milano non vuole che certe scene si ripetano a Bergamo, tra le province più colpite dal Covid-19 in Italia. E così, dopo aver parlato, con una lettera ai familiari delle vittime, torna a parlare con i cittadini della città che amministra. Stavolta in anticipo sui tempi… Perché ben altre immagini hanno scioccato l’opinione pubblica, e di mezzo mondo: e sono quelle dei carri armati del nostro esercito che trasportano le salme delle vittime del coronavirus in un interminabile, agghiacciante corte funebre… Immagini che hanno colto tutti impreparati. A partire proprio dai parenti dei cari estinti… Gori, terrorizzato dal weekend e dalle immagini dei Navigli «Il weekend – dice in un messaggio ai ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 maggio 2020) Il sindaco dem Giorgioè preoccupato per il(e non solo). Dopo le immagini dei Navigli di Milano non vuole che certe scene si ripetano a Bergamo, tra le province più colpite dal Covid-19 in Italia. E così, dopo aver parlato, con una lettera ai familiari delle vittime, torna a parlare con i cittadini della città che amministra. Stain anticipo sui tempi… Perché ben altre immagini hanno scioccato l’opinione pubblica, e di mezzo mondo: e sono quelle dei carri armati del nostro esercito che trasportano le salme delle vittime del coronavirus in un interminabile, agghiacciante corte funebre… Immagini che hanno colto tutti impreparati. A partire proprio dai parenti dei cari estinti…dale dalle immagini dei Navigli «Il– dice in un messaggio ai ...

RitaCrocifoglio : RT @lunastorta13: ??????ascoltatelo tutti, è importante. Poi fate la vostra scelta in assoluta libertà. Si parla del futuro vaccino contro il… - PatrussiCla : RT @lunastorta13: ??????ascoltatelo tutti, è importante. Poi fate la vostra scelta in assoluta libertà. Si parla del futuro vaccino contro il… - Shverlock : ok ma io amo letteralmente tutte le brotp nei bangtan cioè guardateli come fate a scrivere certe cose solo per mand… - SecolodItalia1 : “Fate la vostra parte. Non siete Superman”: Gori, terrorizzato dal weekend, per una volta parla chiaro… - MariangelaErcu3 : RT @lunastorta13: ??????ascoltatelo tutti, è importante. Poi fate la vostra scelta in assoluta libertà. Si parla del futuro vaccino contro il… -

Ultime Notizie dalla rete : “Fate vostra Coronavirus, Conte: ‘per spostarsi tra regioni aspettare, il virus è un male invisibile’ Orizzonte Scuola