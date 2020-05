“Così Bergoglio ridisegna la Chiesa”. Dopo Bagnasco, scelta non casuale: Francesco mette le mani sulle gerarchie (Di sabato 9 maggio 2020) Papa Francesco ha scelto un francescano (Marco Tasca) per sostituire il cardinale Angelo Bagnasco ai vertici della diocesi ligure. Un passaggio simbolico, scrive il Messaggero, per la Chiesa italiana che Papa Francesco ha letteralmente rivoltato come un calzino. Bergoglio ha rinnovato quasi la metà delle diocesi ordinarie con vescovi-parroci, ha cambiato i vertici di tutte le sedi cardinalizie, eccetto quella di Napoli anche se il cardinale Sepe dovrà essere sostituito a breve, avendo abbondantemente oltrepassato l'età della pensione. Bagnasco ex presidente della Cei resterà ancora in carica come amministratore apostolico fino alla presa di possesso di padre Tasca, prevista entro l'estate. In diverse sedi il Papa ha spiegato che vuole limitare le sedi cardinalizie italiane e sforbiciare un po' sul numero delle diocesi per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 maggio 2020) Papaha scelto un francescano (Marco Tasca) per sostituire il cardinale Angeloai vertici della diocesi ligure. Un passaggio simbolico, scrive il Messaggero, per la Chiesa italiana che Papaha letteralmente rivoltato come un calzino.ha rinnovato quasi la metà delle diocesi ordinarie con vescovi-parroci, ha cambiato i vertici di tutte le sedi cardinalizie, eccetto quella di Napoli anche se il cardinale Sepe dovrà essere sostituito a breve, avendo abbondantemente oltrepassato l'età della pensione.ex presidente della Cei resterà ancora in carica come amministratore apostolico fino alla presa di possesso di padre Tasca, prevista entro l'estate. In diverse sedi il Papa ha spiegato che vuole limitare le sedi cardinalizie italiane e sforbiciare un po' sul numero delle diocesi per ...

SimonaOrlando_ : RT @Libero_official: “Così Bergoglio ridisegna la #Chiesa”. Dopo il cardinale #Bagnasco, scelta non casuale: Francesco mette le mani sulle… - GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: “Così Bergoglio ridisegna la #Chiesa”. Dopo il cardinale #Bagnasco, scelta non casuale: Francesco mette le mani sulle… - eston74828153 : RT @Libero_official: “Così Bergoglio ridisegna la #Chiesa”. Dopo il cardinale #Bagnasco, scelta non casuale: Francesco mette le mani sulle… - Libero_official : “Così Bergoglio ridisegna la #Chiesa”. Dopo il cardinale #Bagnasco, scelta non casuale: Francesco mette le mani sul… - simo26110561 : RT @Libero_official: “Così Bergoglio ridisegna la #Chiesa”. Dopo il cardinale #Bagnasco, scelta non casuale: Francesco mette le mani sulle… -

Ultime Notizie dalla rete : “Così Bergoglio Papa Francesco, lettera al cardinale Müller: disgelo con i conservatori Corriere della Sera