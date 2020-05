Bava di lumaca | elisir di bellezza | ecco 10 motivi per non farne a meno

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 9 maggio 2020)di. Forse a qualcuno farà un po’ senso, eppure dietro questo nome un po’…viscido, si nasconde unditutto naturale. Potrebbe essere tranquillamente annoverato tra i classici “rimedi della nonna” eppure effettivamente funziona. Non a caso chi dellae dell’estetica ne fa un mestiere, lo sa perfettamente. Cosa ha di speciale ladi? Sappiate prima di tutto che laprelevata per l’utilizzo commerciale è quella prodotta dall’animale (anche chiaramente dalle lumache da giardino) in situazioni di stress. Per questo motivo, vengono allevate ed esposte a situazioni che le inducono a produrre la sostanza essenziale per l’utilizzo cosmetico, che poi viene purificata. Ladelle lumache prodotta in questo modo contiene elementi utili a rigenerarle e contiene collagene, ...