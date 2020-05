Xbox Series X si dimentica il gameplay sul palco dei giochi third party - articolo (Di venerdì 8 maggio 2020) Sulle sponde di Eurogamer si è discusso a lungo di un particolare argomento nel corso degli ultimi giorni: è da qualche mese che i più grandi attori del mercato, fra cui Sony, Microsoft e svariate software-house, tendono ad annunciare sfavillanti appuntamenti via social network innalzando volontariamente l'asticella dell'hype oltre il limite consentito. Peccato che, alla prova dei fatti, la carne messa al fuoco non sia mai sufficiente per saziare l'appetito degli appassionati. È capitato durante la presentazione tecnica di PS5, è successo con gli enigmi nei confini di Cyberpunk 2077, è accaduto persino con l'artwork di Assassin's Creed Valhalla realizzato in diretta da BossLogic finché ieri, purtroppo, la storia si è ripetuta con l'ultimo Inside Xbox di Microsoft.Un evento annunciato come lo showcase del "gameplay di numerosi ... Leggi su eurogamer Scorn per Xbox Series X è una delle migliori sorprese dell'Inside Xbox ma il gioco lo abbiamo già visto 3 anni fa

Scorn per Xbox Series X è stata una delle sorprese dell'Inside Xbox ma in realtà il gioco lo abbiamo già visto 3 anni fa

Xbox Series X : Inside Xbox delude i fan - e Microsoft si scusa (Di venerdì 8 maggio 2020) Sulle sponde di Eurogamer si è discusso a lungo di un particolare argomento nel corso degli ultimi giorni: è da qualche mese che i più grandi attori del mercato, fra cui Sony, Microsoft e svariate software-house, tendono ad annunciare sfavillanti appuntamenti via social network innalzando volontariamente l'asticella dell'hype oltre il limite consentito. Peccato che, alla prova dei fatti, la carne messa al fuoco non sia mai sufficiente per saziare l'appetito degli appassionati. È capitato durante la presentazione tecnica di PS5, è successo con gli enigmi nei confini di Cyberpunk 2077, è accaduto persino con l'artwork di Assassin's Creed Valhalla realizzato in diretta da BossLogic finché ieri, purtroppo, la storia si è ripetuta con l'ultimo Insidedi Microsoft.Un evento annunciato come lo showcase del "di numerosi ...

XboxItalia : Ogni titolo che vedrai stasera in #InsideXbox sarà ottimizzato per Xbox Series X. Spoiler: preparati a vedere molto… - XboxItalia : Vuoi vedere i nuovi titoli per Xbox Series X? Bene, noi vogliamo mostrarteli. Guarda per la prima volta il gamepla… - Eurogamer_it : Xbox Series X: tanti annunci ma dov'è il gameplay? Si tratta di una strategia di Microsoft o di uno scivolone? - infoitscienza : Xbox Series X, Aarong Greeberg si scusa per le aspettative sbagliate dell’Inside Xbox - infoitscienza : Prima di Xbox Series X: tutte le volte che Microsoft ha fatto tendenza -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series Giochi acquistati per old gen trasferiti gratuitamente su PS5 e Xbox Series X? EA apre uno spiraglio DDay.it - Digital Day The Medium: mostrato il primo trailer per Xbox Series X

Anche Chorus, come altri titoli annunciati per Xbox Series X, sfrutta il sistema Smart Delivery, ovvero è sufficiente l’acquisto di una versione per ottenere l’edizione ottimizzata per la propria piat ...

The Ascent, ecco la nuova esclusiva Xbox ottimizzata per Series X – IGN First

The Ascent sarà un titolo di lancio di Series X e uno dei primi a riportare il nuovo bollino, che indica tutti i giochi ottimizzati per la console next-gen della casa di Redmond. Nel corso dell'evento ...

Anche Chorus, come altri titoli annunciati per Xbox Series X, sfrutta il sistema Smart Delivery, ovvero è sufficiente l’acquisto di una versione per ottenere l’edizione ottimizzata per la propria piat ...The Ascent sarà un titolo di lancio di Series X e uno dei primi a riportare il nuovo bollino, che indica tutti i giochi ottimizzati per la console next-gen della casa di Redmond. Nel corso dell'evento ...