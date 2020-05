Xbox Series X, non solo qualità grafica superiore: l'hardware offrirà innovazioni su molti fronti (Di venerdì 8 maggio 2020) In ogni salto generazionale la gente è entusiasta per gli incredibili miglioramenti della grafica e per vedere come i mondi di gioco possano apparire ancora più sorprendenti visivamente. Anche nel caso di PS5 e Xbox Series X è lo stesso, tuttavia ci sono importanti progressi oltre la pura qualità grafica. Jason Ronald, direttore della gestione dei programmi Xbox, ha spiegato perché l'architettura Velocity di Xbox Series X e l'unità SSD all'avanguardia possono aiutare a guidare l'innovazione nei giochi."L'SSD offre enormi opportunità e sarà un'area interessante per l'innovazione". Ronald ha spiegato che il team doveva ripensare fondamentalmente l'architettura e l'infrastruttura I/O (input-output) - in pratica, quanto velocemente ed efficientemente la console elabora i dati ed esegue le attività tra i suoi vari componenti. ... Leggi su eurogamer Xbox Series X e Smart Delivery : Microsoft conferma i primi titoli Xbox One che supporteranno la funzione

