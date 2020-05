Seriate | precipita dal secondo piano | paura per una bimba di 2 anni

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 8 maggio 2020) Tantaoggi a, comune in provincia di Bergamo a due passi dall’aeroporto Orio al Serio. Le fonti locali riportano che una bambina di soli 2è caduta dal balcone, facendo un volo di circa 5 metri. Trasportata in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi. Stava giocando sul balcone, poi la caduta La tragedia sfiorata è avvenuta oggi, venerdì 8 maggio, attorno alle ore 12.00. Come si apprende da numerose fonti locali, la bambina si trovava sul terrazzo di casa sua, dove vive assieme a due fratelli rispettivamente di 4e 3 mesi e ovviamente ai genitori. L’Eco di Bergamo ha fornito una ricostruzione della vicenda: ladi 2sarebbe stata intenta a giocare col fratello più grande, quando per motivi e opportunità al vaglio degli inquirenti si sarebbe arrampicata sulla ringhiera, per poi sporgersi e ...