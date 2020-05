Razzo sfiora residenza dell'ambasciatore italiano in Libia (Di venerdì 8 maggio 2020) Il dito è puntato su Khalifa Haftar, anche se il suo portavoce ha negato che le forze dell’Esercito nazionale abbiano attaccato le residenze degli ambasciatori di Italia e Turchia a Tripoli e ha accusato le milizie appoggiate dal Governo di accordo nazionale di essere i responsabili. In difficoltà su almeno due fronti, il generale non allenta il vano assedio con cui da oltre un anno stringe Tripoli e l’altra sera ha lanciato una pioggia di razzi grad sul centro della capitale libica sfiorando fra l’altro - di appena 50 metri - la residenza dell’ambasciatore d’Italia, Giuseppe Buccino Grimaldi.Un atto che Unione europea e Farnesina hanno condannato con fermezza definendolo inaccettabile. Un Grad è caduto anche davanti all’ambasciata della Turchia, paese che peraltro sta appoggiando pure militarmente il governo del premier ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 maggio 2020) Il dito è puntato su Khalifa Haftar, anche se il suo portavoce ha negato che le forze’Esercito nazionale abbiano attaccato le residenze degli ambasciatori di Italia e Turchia a Tripoli e ha accusato le milizie appoggiate dal Governo di accordo nazionale di essere i responsabili. In difficoltà su almeno due fronti, il generale non allenta il vano assedio con cui da oltre un anno stringe Tripoli e l’altra sera ha lanciato una pioggia di razzi grad sul centroa capitale libicando fra l’altro - di appena 50 metri - lad’Italia, Giuseppe Buccino Grimaldi.Un atto che Unione europea e Farnesina hanno condannato con fermezza definendolo inaccettabile. Un Grad è caduto anche davanti all’ambasciataa Turchia, paese che peraltro sta appoggiando pure militarmente il governo del premier ...

