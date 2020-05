Milano | all’assessore all’Urbanistica dico | fossi in lei per un po’ me ne starei immobile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020) Caro Assessore all’Urbanistica, le scrivo, mi sono illusa. Come me, molti milanesi hanno sperato che l’operosità lombard per ridisegnare l’arredo urbano di 22 chilometri si ponesse un termine. Invece oggi, passeggiando per Corso Venezia, rimango basita davanti all’ultima aggiunta di segnaletica. Anche se il suo assessorato promuove la mobilità, io, sein lei, me neun po’. L’immobilità, qualche volta, è virtù.vuole essere una metropoli di Zone 30, ossia andare a 30 km all’ora: allora andrebbe ridisegnato un modus vivendi. Dicevamo, alla terza corsia se ne è aggregata una quarta, ma solo per parcheggiare le auto, praticamente in mezzo alla strada. Mentre un’altra corsia viene utilizzata per parcheggiare le moto fiammanti Cityscoot, quelle che il Comune (che ...