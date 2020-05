Lino Banfi dona 270 chili di orecchiette e sugo ‘porca putténa’ ai senza tetto | “Non

Leggi su italiasera

(Di venerdì 8 maggio 2020) ‘Porca putténa’, non è solo la citazione simbolo che identifica, ma è anche il (simpatico) nome di unalla puttanesca che il celebre attore pugliese ha deciso di regalare aidi Roma, insieme a 270di, per far sentire la propria vicinanza ai bisognosi in un momento così delicato. “D’accordo con tutta la famiglia ho pensato di fare del bene. Prima che scoppiasse l’emergenza, avevamo acquistato una grande quantità di sughi già pronti, in particolare il‘porca putténa’, alla puttanesca, che piace tanto ai clienti – ha raccontato– L’attività è ferma e allora abbiamo pensato di regalarli”. “Non volevo si sapesse” Come si dice spesso: il bene si fa in silenzio. Ed era proprio questo ...