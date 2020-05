Le previsioni meteo di sabato 9 maggio (Di venerdì 8 maggio 2020) Le previsioni meteo di sabato 9 maggio – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro nuvole in transito al mattino. Al Sud nuova giornata all’insegna del bel tempo. Le previsioni meteo di sabato 9 maggio – Altra giornata all’insegna del bel tempo con ampi soleggiamenti e temperature miti che interesseranno tutta la penisola. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Cielo sereno sulle regioni settentrionali ad eccezione di possibili velature che interesseranno le zone interne. le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 27 gradi. Centro – Nuvole e schiarite al mattino, migliora dal pomeriggio Cielo in prevalenza sereno anche sulle regioni centrali ad eccezione di qualche nuvola in transito nelle prime ore della giornata. Condizioni in miglioramento dal ... Leggi su newsmondo Previsioni meteo 8 maggio : bel tempo sull’Italia

Previsioni Meteo - la tendenza per la seconda metà di maggio : prospettive più instabili - meno caldo al Sud

Previsioni Meteo : attenzione al Nord - tra domenica sera e Lunedì violenti temporali con forti grandinate (Di venerdì 8 maggio 2020) Ledi– Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro nuvole in transito al mattino. Al Sud nuova giornata all’insegna del bel tempo. Ledi– Altra giornata all’insegna del bel tempo con ampi soleggiamenti e temperature miti che interesseranno tutta la penisola. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Cielo sereno sulle regioni settentrionali ad eccezione di possibili velature che interesseranno le zone interne. le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 27 gradi. Centro – Nuvole e schiarite al mattino, migliora dal pomeriggio Cielo in prevalenza sereno anche sulle regioni centrali ad eccezione di qualche nuvola in transito nelle prime ore della giornata. Condizioni in miglioramento dal ...

zazoomnews : Previsioni Meteo la tendenza per la seconda metà di maggio: prospettive più instabili meno caldo al Sud -… - meteosmit : Previsioni meteo aggiornate il 08/05 alle 06:05. - messveneto : Buongiorno Friuli, ecco le previsioni del tempo dell'Osmer per la giornata di oggi #meteo - FlipRuth : RT @ilmeteoit: Meteo: WEEKEND, da Venerdì fino a Sabato e Domenica, CLIMA ESTIVO, poi Alta Pressione in FRANTUMI. Le PREVISIONI https://t.… - meteosiena : #Meteo #Siena: Previsioni per : agg.06:00 -