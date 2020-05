Israele, le due anime e il nuovo governo. Una chiacchierata con Assaf Gavron (Di venerdì 8 maggio 2020) Al mattino Tel Aviv è accarezzata dal sole e la sua luce bianca fa brillare il cielo e le fronde degli alberi lungo King George Street. E’ un susseguirsi di negozietti e caffè come il Little Prince bookstore, dove si trovano libri usati in ebraico e inglese. Henry Miller, Amos Oz, Ken Follett, Etgar Leggi su ilfoglio Coronavirus - Israele : oltre duemila persone hanno protestato contro il Governo rispettando però il distanziamento sociale – VIDEO

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Due focolai preoccupano a Messina. Israele si avvicina ai 1000 casi

Emergenza coronavirus - Scozia Israele a rischio rinvio : due giocatori contagiati (Di venerdì 8 maggio 2020) Al mattino Tel Aviv è accarezzata dal sole e la sua luce bianca fa brillare il cielo e le fronde degli alberi lungo King George Street. E’ un susseguirsi di negozietti e caffè come il Little Prince bookstore, dove si trovano libri usati in ebraico e inglese. Henry Miller, Amos Oz, Ken Follett, Etgar

clara_mancia : Israele, Corte suprema dà l'ok al governo Netanyahu-Gantz...I due macellai ...niente cambia ore gli oppressi... - guidoolimpio : @Amaccagno66Anna yes, devo vedere ancora la terza serie. le prime due eccezionali, non tanto per la trama quanto pe… - BonoraGabriella : RT @senzasinistra: In #Israele votano votano votano (da due anni?)Non vince nessuno ma va al governo sempre #Netanyahu da 30 anni leader de… - senzasinistra : In #Israele votano votano votano (da due anni?)Non vince nessuno ma va al governo sempre #Netanyahu da 30 anni lead… - Ryoga007 : @AlessioParodi3 Antisemitismo e criticare Israele sono cmq due cose diverse, se vuoi un simbolo piu' neutro ti consiglio questo?? -