Iliad | Ho e Tre | offerte mobile internet e minuti ad maggio 2020

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 8 maggio 2020), Ho e Tre:adI piani tariffari di, Ho e Tre attivi a. Ancora una volta gli operatorisi sfidano a colpi diper accaparrarsi nuove fette di clientela. Ecco una panoramica., Ho e Tre: le miglioriSquadra che vince non si cambia, recita un vecchio adagio che sembra valere anche per la scelta didi continuare a proporre il suo piano tariffario evergreen Giga 50: al costo di 7,99 euro al mese l’operatore francese offreed sms illimitati e, appunto, 50 Gb di traffico dati in 4G (si pagano 9,99 euro per l’attivazione). Continua a mettere in discussione la convenienza dell’offerta, però, la proposta di Ho per i clienti che passano proprio da: 5,99 euro al mese pered sms illimitati più 70 giga di traffico dati (è prevista una ...