IFAB: «I campionati potranno ripartire senza VAR»

Ripresa Serie A senza VAR? L'IFAB ha annunciato una modifica al regolamento che riguarda anche la video assistenza

Grandi cambiamenti nel mondo del calcio. L'IFAB ha annunciato il possibile inserimento delle 5 sostituzioni a partita (sarà a discrezione delle varie Federazioni). Oltre ad approvare i 5 cambi, l'IFAB ha annunciato novità anche sul fronte VAR. Il board darà discrezionalità a ogni federazione se usare o meno il protocollo VAR una volta ricominciata la competizione. Dunque, saranno gli organizzatori a decidere se avvalersi dei servizi della Video Assistant Referee oppure no.

