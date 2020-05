angelalupo10 : RT @HuffPostItalia: Frontiere esterne dell'Ue chiuse fino a metà giugno: la raccomandazione di Bruxelles agli Stati membri - giorgiogaias : RT @HuffPostItalia: Frontiere esterne dell'Ue chiuse fino a metà giugno: la raccomandazione di Bruxelles agli Stati membri - HuffPostItalia : Frontiere esterne dell'Ue chiuse fino a metà giugno: la raccomandazione di Bruxelles agli Stati membri - AlexiaGH20 : - I ristoranti e i caffè rimarranno chiusi anche dopo l'11 Maggio - Le frontiere esterne di #Schengen resteranno c… - RamaNefru : @POPOLOdiTWlTTER Ma non le avevano chiuse le frontiere esterne europee? Non eravamo un porto non sicuro? -

