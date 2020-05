David di Donatello 2020 vincitori, Il Traditore miglior regia, Pierfrancesco Favino e Jasmine Trinca migliori attori (Di venerdì 8 maggio 2020) David di Donatello 2020 tutti i vincitori, Il Traditore batte Pinocchio 5-4, tre David per Il Primo Re È in corso su Rai 1 la cerimonia dei David di Donatello 2020 con tutti i vincitori in collegamento diretto da casa con lo studio televisivo di Carlo Conti. David di Donatello 2020 per il miglior attore protagonista a Pierfrancesco Favino per il film Il Traditore, miglior attrice protagonista Jasmine Trinca per La Dea Fortuna. David DI Donatello TUTTI I vincitori, DIRETTA IN AGGIORNAMENTO CLICCA QUI miglior regia: MARCO BELLOCCHIO, IL ... Leggi su spettacoloitaliano David di Donatello 2020 vincitori - Il Traditore miglior film - Pierfrancesco Favino e Jasmine Trinca migliori attori

David di Donatello - Mattarella : "Cinema arte del sogno aiuterà a ricostruire Paese"

PremiDavid : E’ #Diodato il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior canzone originale, con la canzone “Che vita meravi… - PremiDavid : E’ #PierfrancescoFavino il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior Attore Protagonista, per il suo ruolo… - PremiDavid : E’ #LuigiLoCascio il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior Attore non protagonista, per #IlTraditore di… - bingo56553052 : RT @PremiDavid: E’ #LuigiLoCascio il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior Attore non protagonista, per #IlTraditore di Marco B… - MargeDrums : RT @FilmfromWomen: Franca Valeri attrice e sceneggiatrice italiana uguale a nessuna, ha dovuto aspettare di avere quasi cent'anni per un me… -