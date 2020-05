Covid: 30 mila morti, 100 mila guariti (Di venerdì 8 maggio 2020) Ad oggi, 8 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 217.185, con un incremento rispetto a ieri di 1.327 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 87.961, con una decrescita di 1.663 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.168 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 143 pazienti rispetto a ieri. 14.636 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 538 pazienti rispetto a ieri. 72.157 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 243 e portano il totale a 30.201. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 99.023, con un incremento di 2.747 persone rispetto a ieri. Fonte: Dipartimento Protezione Civile. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 31.983 in Lombardia, 14.107 ... Leggi su ladenuncia Covid - il punto sui rientri in Campania : oltre 2mila gli arrivi - 7 i positivi ai test rapidi

Covid - 15mila ricoverati in tutta Italia (1.300 in rianimazione)

Covid-19 - il bollettino del 7 maggio : meno di 90mila i casi attuali (Di venerdì 8 maggio 2020) Ad oggi, 8 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 217.185, con un incremento rispetto a ieri di 1.327 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 87.961, con una decrescita di 1.663 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.168 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 143 pazienti rispetto a ieri. 14.636 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 538 pazienti rispetto a ieri. 72.157 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 243 e portano il totale a 30.201. Il numero complessivo dei dimessi esale invece a 99.023, con un incremento di 2.747 persone rispetto a ieri. Fonte: Dipartimento Protezione Civile. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 31.983 in Lombardia, 14.107 ...

davidealgebris : Lo stato / regioni che hanno dovere tutelare salute non sono responsabili di nulla. Mai. Nemmeno dei 30 mila morti… - Corriere : Contagi sul posto di lavoro: 9 mila in più in due settimane - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Greta dona 100mila dollari all'Unicef #Covid-19 #ANSA @GretaThunberg @UNICEF - maxxsilo : RT @PatriziaRametta: non ci si stupisce più di niente... e ripensiamo alle parole del dott. Tarro che chiedeva di studiare la correlazione… - CaselliLorenzo : RT @PatriziaRametta: non ci si stupisce più di niente... e ripensiamo alle parole del dott. Tarro che chiedeva di studiare la correlazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mila Covid-19, 37 mila contagi sul posto di lavoro: 9 mila in più in 2 settimane Corriere della Sera Covid-19, nel Lazio 52 nuovi casi e 6 decessi nelle ultime 24 ore

Roma – “Oggi registriamo un dato di 52 casi positivi nelle ultime 24h di cui 13 riferiti a recupero di notifiche e un trend al 0,7%. Proseguono i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali ...

Coronavirus, le vittime superano quota 30 mila

ROMA (ITALPRESS) - A oggi in Italia il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 e' 217.185, con un incremento rispetto a ieri di 1.327 nuovi casi. Il numero ...

Roma – “Oggi registriamo un dato di 52 casi positivi nelle ultime 24h di cui 13 riferiti a recupero di notifiche e un trend al 0,7%. Proseguono i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali ...ROMA (ITALPRESS) - A oggi in Italia il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 e' 217.185, con un incremento rispetto a ieri di 1.327 nuovi casi. Il numero ...