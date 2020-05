"Costretto a vedere il funerale di nonno in streaming". L'ira di Fabio Rovazzi - (Di venerdì 8 maggio 2020) Novella Toloni Per la prima volta dopo il lutto Fabio Rovazzi ha parlato della perdita di suo nonno - morto a causa del coronavirus - e sui social si è scagliato contro i "furbetti" dei Navigli Troppe persone in giro sui Navigli e scatta il caso. In mezzo c'è finito anche Fabio Rovazzi, che proprio per colpa del coronavirus ha perso suo nonno appena un mese fa. Il cantante - dopo la pubblicazione di un post di addio al congiunto - non era più tornato sull'argomento, troppo doloroso il ricordo di una perdita tanto tragica. Almeno fino a oggi. I video della folla radunatasi sui Navigli a l'ora dell'aperitivo ha fatto letteralmente infuriare Rovazzi, che sui social si è lasciato andare a un duro sfogo. Lo scorso 3 aprile Fabio Rovazzi diceva addio al nonno, morto a causa delle complicanze da coronavirus. "Alla fine questo maledetto virus ti è ... Leggi su ilgiornale Costretto dai figli a farsi vedere ‘così’. Francesco Totti chiuso in casa non ha scampo. E regala un momento esilarante (Di venerdì 8 maggio 2020) Novella Toloni Per la prima volta dopo il luttoha parlato della perdita di suo- morto a causa del coronavirus - e sui social si è scagliato contro i "furbetti" dei Navigli Troppe persone in giro sui Navigli e scatta il caso. In mezzo c'è finito anche, che proprio per colpa del coronavirus ha perso suoappena un mese fa. Il cantante - dopo la pubblicazione di un post di addio al congiunto - non era più tornato sull'argomento, troppo doloroso il ricordo di una perdita tanto tragica. Almeno fino a oggi. I video della folla radunatasi sui Navigli a l'ora dell'aperitivo ha fatto letteralmente infuriare, che sui social si è lasciato andare a un duro sfogo. Lo scorso 3 aprilediceva addio al, morto a causa delle complicanze da coronavirus. "Alla fine questo maledetto virus ti è ...

Codacons CREMONA: GLI STRANI RIMBORSI DI TICKETONE. IN ARRIVO SOLO VOUCHER PER GLI SPETTACOLI ANNULLATI. CODACONS: LA LEGITTIMA PROTESTA DEI CONSUMATORI: IL VOUCHER NON PUO' ESSERE UNA IMPOSIZIONE

Consumi: gli italiani riscoprono i negozi sotto casa. Come sono cambiate le abitudini

Il lockdown ha costretto milioni di italiani a stare in casa e di conseguenza a cambiare le proprie abitudini, non solo di consumo ma anche di acquisto. Come quella di riscoprire i piccoli negozi sott