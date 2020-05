Coronavirus | frode a società partecipata da Regione Lombardia | sequestro 3 | 3 mln

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020) Milano, 8 mag. (Adnkronos) - La Guardia di finanza di Como, in un procedimento coordinato dal sostituto procuratore Valentina Mondovì, ha effettuato ildi 3.356.904 euro depositati sui conti correnti di una società di capitali milanese. La società aveva ottenuto, a fine marzo scorso, cinque affidamenti diretti da parte della società Aria, la stazione appaltante diper l'acquisto centralizzato di beni e servizi, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (mascherine, camici e tute mediche) per l'emergenza Covid-19. Il valore complessivo degli affidamenti è pari a 13.970.000 dei quali 10.490.000 sono stati già anticipati alla società, "che però è stata in gran parte inadempiente; da qui, la denuncia pernelle pubbliche forniture (art. 356 codice penale) e il provvedimento di ...