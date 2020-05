Caro premier | ha ragione | ‘possiamo optare per un’altra scelta’ Ma per farlo non bisogna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020) Ho ascoltato con attenzione l’ultima conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla Fase 2 dell’emergenza sanitaria che attanaglia il nostro Paese; ad un certo punto ha detto: (…) “possiamoper un’altra scelta, scacciare via rabbia, risentimento, pensare a cosa ciascuno di noi può fare per risollevare questa nostra comunità (…) serve una stagione intensa di riforme, dev’essere questa l’occasione per cambiare radicalmente tutte quelle cose che nel nostro Paese non vanno e non vanno da tempo” (…)Presidente Conte, lei ha chiesto in questi mesi a me e a tutti i cittadini italiani comprensione e partecipazione e noi, in massima parte, l’abbiamo compresa e condivisa. Lei non dica parole ora, nel momento del bisogno, che poi non possa mantenere. Ha, occorre un nuovo ...