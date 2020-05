Canoa, non si terranno eventi internazionali prima di settembre 2020 (Di venerdì 8 maggio 2020) La Federazione Internazionale della Canoa ha annunciato che non si terranno eventi previsti sotto la sua egida fino a settembre 2020, dunque alcune gare potranno tenersi soltanto dopo tale data. La disputa di questi eventi dipenderà dalle restrizioni in vigore nel Paese ospitante e da altri tre criteri, ovvero che tutti gli atleti possano avere sufficienti opportunità di allenamento, che il costo del viaggio internazionale sia accessibile per i partecipanti e che tutti i Paesi possano prendere parte all’evento. Per quanto concerne la Canoa velocità, i Campionati Mondiali delle specialità non olimpiche, previsti per l’inizio di luglio a Szeged, in Ungheria, sono rinviati a settembre, con revisione della decisione il 30 maggio. Per quel che riguarda la Canoa slalom, anche i Campionati Mondiali junior e under 23, fissati per l’inizio di luglio ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 maggio 2020) La Federazione Internazionale dellaha annunciato che non siprevisti sotto la sua egida fino a, dunque alcune gare potranno tenersi soltanto dopo tale data. La disputa di questidipenderà dalle restrizioni in vigore nel Paese ospitante e da altri tre criteri, ovvero che tutti gli atleti possano avere sufficienti opportunità di allenamento, che il costo del viaggio internazionale sia accessibile per i partecipanti e che tutti i Paesi possano prendere parte all’evento. Per quanto concerne lavelocità, i Campionati Mondiali delle specialità non olimpiche, previsti per l’inizio di luglio a Szeged, in Ungheria, sono rinviati a, con revisione della decisione il 30 maggio. Per quel che riguarda laslalom, anche i Campionati Mondiali junior e under 23, fissati per l’inizio di luglio ...

Canoa - Matteo Florio: "Appendo il remo al chiodo e metto su famiglia"

Fase 2. La Lombardia riapre i circuiti, si torna in pista

Non si può ancora fare un giro in moto, ma si potrà tornare in pista. A dirlo è la Regione Lombardia, con l'Ordinanza 541 pubblicata ieri sera: "Le attività sportive individuali all’aria aperta (a tit ...

