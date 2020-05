Assassin's Creed Valhalla delude per l'assenza di gameplay? Ubisoft risponde alle critiche (Di venerdì 8 maggio 2020) Ubisoft aveva promesso un gameplay reveal per l'attesissimo Assassin's Creed Valhalla nel corso dell'Inside Xbox. In seguito la compagnia ha "declassato" tale reveal a un "primo sguardo" al gioco. Dopo la pubblicazione del filmato i fan non sono rimasti soddisfatti di vedere a malapena il gameplay in quello che è stato pubblicizzato come "first look gameplay trailer". Il creative director Ashraf Ismail ha riconosciuto le molte lamentele e ha affermato che i fan "giustamente si aspettavano" di vedere di più."Abbiamo davanti a noi una lunga campagna di marketing, vedrete un gameplay approfondito e otterrete molte più informazioni sul gioco. Grazie per l'eccitazione e la passione! Siate pazienti. Ne varrà la pena!". Probabilmente Ubisoft sta pianificando un proprio evento online, durante il quale presenterà una demo di gioco più ... Leggi su eurogamer Assassin’s Creed : ecco il nuovo trailer del prossimo titolo “Valhalla”

