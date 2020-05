Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2020 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 7 MAGGIOORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SULLA FLAMINIA, CI SONO ANCORA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA AA CAUSA DI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ANAS; I CANTIERI COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SARANNO ATTIVI FINO AL PROSSIMO 24 MAGGIO. LAVORI A CURA DI ANAS ANCHE SULLA CASSIA BIS, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA FORMELLO E VIA DI SANTA CORNELIA VERSO. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA PROBLEMI SULLA LINEA FL1 ORTEFIUMICINO AEROPORTO, SONO IN CORSO INFATTI GLI INTERVENTI PER IL PIENO RIPRISTINO DELLA LINEA TRA CIVITA CASTELLANA E STIMIGLIANO; POSSIBILI I RITARDI FINO A 20 MINUTI. RICORDIAMO CHE DAL 4 MAGGIO E’ IN VIGORE LA FASE 2 DI EMERGENZA SANITARIA E ...