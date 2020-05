Sirius offende Jack Vanore | lui replica | “Questa faccenda non mi tocca”

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 7 maggio 2020) Spunta un vecchio post didove, l’opinionistasu Instagram Torna ad attirare l’attenzione del gossip Nicola Vivarelli, meglio noto come, corteggiatore di Gemma Galgani al Trono Over di Uomini e Donne. La loro conoscenza sta facendo discutere non poco. Il motivo? La loro importante differenza di età, la dama ha 70 anni mentre lui ne ha 26. Stando a quanto ha rivelato l’ex fidanzata di Nicola, lui sarebbe solo interessato alle telecamere e non a Gemma. Intanto, sbirciando sul profilo Instagram di, alcuni fan hanno trovato un vecchio post doveva, opinionista a Uomini e Donne. Nicola posava vicino a lui durante un’ospitata in discoteca, riferendosi all’opinionista ha detto: “Ahahah, è un coglio.e di Uomini e Donne. Il vero Vip sarei io”. Poche ore fa ...