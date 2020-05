Scuola, il piano del Governo: entra una classe ogni 15 minuti e obbligo mascherine per tutti (Di giovedì 7 maggio 2020) Le regole per la riapertura delle scuole: entra una classe ogni 15 minuti e obbligo mascherina per tutti. ROMA – Le regole per la riapertura delle scuole sono al vaglio dei sindacati. La task force nominata dal ministro Azzolina ha dato vita ad un primo piano che nelle prossime ore potrà essere integrato da altre proposte per garantire un anno scolastico in sicurezza. Le regole per la riapertura delle scuole Poche regole ma chiare. Questo è il piano del Ministero dell’Istruzione che sta lavorando ad programma molto dettagliato per far rientrare gli alunni in classe a settembre. Per prima cosa obbligo mascherine e misurazione della temperatura quotidiana. I dispositivi di protezione dovranno essere utilizzati da tutti anche nei corridoi e dagli adulti che entrano negli edifici scolastici. Sugli studenti sarà il Comitato tecnico-scientifico a ... Leggi su newsmondo Approvato il Piano Scuola - 400 milioni per potenziare la Banda Larga

Scuola - il piano per la connessione ultralarga negli istituti (non tutti). Voucher fino a 500 euro per pc e tablet

Coronavirus - ‘digitalizzare’ la scuola : Piano approvato. Più di 400 milioni di euro per avere la banda ultralarga negli edifici scolastici (Di giovedì 7 maggio 2020) Le regole per la riapertura delle scuole:una15mascherina per tutti. ROMA – Le regole per la riapertura delle scuole sono al vaglio dei sindacati. La task force nominata dal ministro Azzolina ha dato vita ad un primoche nelle prossime ore potrà essere integrato da altre proposte per garantire un anno scolastico in sicurezza. Le regole per la riapertura delle scuole Poche regole ma chiare. Questo è ildel Ministero dell’Istruzione che sta lavorando ad programma molto dettagliato per far rire gli alunni ina settembre. Per prima cosae misurazione della temperatura quotidiana. I dispositivi di protezione dovranno essere utilizzati da tutti anche nei corridoi e dagli adulti cheno negli edifici scolastici. Sugli studenti sarà il Comitato tecnico-scientifico a ...

fattoquotidiano : IL PIANO PER SETTEMBRE Le prime ipotesi per ricominciare in sicurezza [di Virginia Della Sala] #FattoQuotidiano… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: #Scuola, ministero presenta piano. Presidi, protocollo troppo incerto. #Azzolina incontra sindacati, ampia disponibilità… - NewsMondo1 : Scuola, il piano del Governo: entra una classe ogni 15 minuti e obbligo mascherine per tutti - della_popolo : RT @mirkodecarli: UN PIANO PER IL RIENTRO A SCUOLA DAL PRIMO GIUGNO di Mirko De Carli - infoitinterno : Scuola, Turi: 'siamo preoccupati, la ministra Azzolina non ha un piano' -