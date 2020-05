Scompare la scritta VF IT IoRestoACasa sui device Vodafone | cosa comporta?

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 7 maggio 2020) È passato un mese esatto dalla comparsa della'VF IT' in luogo del logo operatoresui dispositivi con all'interno la SIM del provider: l'avvio della fase 2 iniziata il 4 maggio ha fatto sì che il gestore rosso decidesse di far tornare le cose al loro stato originale, ripristinando il solito logo operatore 'IT'. LaVF ITera stata impostata dal provider telefonico come campagna di sensibilizzazione dei suoi clienti, affinché tutti restassero giustamente a casa per allentare il disastro epidemologico che si stava verificando in quei giorni in Italia (come anche in tanti altri Paesi). L'aggiornamento che aveva visto la sostituzione del logo operatore con laVF ITera cominciato, come vi abbiamo detto ad inizio articolo, lo scorso 7 aprile, estendendosi in maniera graduale su tutti i ...