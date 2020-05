Ripresa Serie A, incontro Figc-Comitato LIVE: terminato il vertice (Di giovedì 7 maggio 2020) Ripresa Serie A, incontro Figc-Comitato dalle ore 15.30: si decidono le sorti del calcio italiano, ecco cosa può accadere Alle ore 15.30 scocca l’ora ‘X’ per il calcio italiano. Il Comitato tecnico scientifico incontrerà la Federazione per poter trovare un accordo sul protocollo sanitario da applicare alla Ripresa del campionato di calcio di Serie A. Segui gli aggiornamenti in diretta con il LIVE di CalcioNews24: 17.02 – terminato l’incontro CTS-Figc. In arrivo aggiornamenti. 15.30 – Iniziato il vertice tra la Figc – rappresentata dal presidente Gabriele Gravina e dal professor Zeppilli – e il Comitato tecnico scientifico del Governo. 15.15 – Il Ministro Spadafora ha annunciato alla Camera: «Sta iniziando il vertice tra Figc e Cts sul protocollo della Federcalcio. Attendiamo i risultati di questa valutazione. Non ... Leggi su calcionews24 Calcio - Vincenzo Spadafora : “Ripresa della Serie A? Valutiamo i contagi da qui al 18 maggio”

