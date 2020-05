Paradisi fiscali, parte l’affondo dei Cinque Stelle. Beghin: “Questo è il momento di fermare chi vìola le regole” (Di giovedì 7 maggio 2020) “Le previsioni economiche della Commissione europea dimostrano l’urgenza di un cambiamento radicale delle politiche europee”. Non ha dubbi la capodelegazione del Movimento Cinque Stelle al Parlamento europeo, Tiziana Beghin. “La crisi che stiamo vivendo è simmetrica ma – ha spiegato l’esponente stellata – colpisce di più i Paesi dell’area mediterranea che sono quelli che subiranno una maggiore contrazione del Pil. Secondo le stime, i Paradisi fiscali, chi utilizza politiche fiscali aggressive e chi non rispetta le regole europee sul surplus commerciale invece subiranno una perdita inferiore del Pil nel 2020 e cresceranno più rapidamente nel 2021”. Ma non è tutto. “Questo significa che le attuali regole europee amplificano le distorsioni all’interno dell’area euro, creano distorsioni ... Leggi su lanotiziagiornale Ue - ok aiuti di Stato a chi ha sede in paradisi fiscali/ La beffa : "Divieto illecito"

Le mascherine della Protezione civile? Acquistate da aziende con sede in paradisi fiscali e già escluse da gare pubbliche

