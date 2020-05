Mascherine a 50 centesimi | intesa tra Arcuri e Federfarma | i farmacisti le pagheranno

LegaSalvini : CONTE E ARCURI AVEVANO ANNUNCIATO IN POMPA MAGNA MASCHERINE A 50 CENTESIMI DAL 4 MAGGIO. VOI LE AVETE VISTE? - LegaSalvini : Qualcuno ha visto le mascherine a 50 centesimi promesse da Arcuri? - MinisteroSalute : #Covid19italia Dal #4maggio le mascherine saranno disponibili in: ??50 mila punti vendita al prezzo fissato di 50 c… - ForzaItaliaRM : RT @mara_carfagna: È sacrosanto fissare il prezzo delle #mascherine, ormai un bene di prima necessità, ma allora va garantita la fornitura.… - PAOLAMALACRIDA : RT @LegaSalvini: CONTE E ARCURI AVEVANO ANNUNCIATO IN POMPA MAGNA MASCHERINE A 50 CENTESIMI DAL 4 MAGGIO. VOI LE AVETE VISTE? -

