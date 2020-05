Le intercettazioni di Irene Pivetti e Lele Mora

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020) Nelle more dell’indagine per frode in commercio nei confronti diper aver importato dalla Cina dispositivi di protezione con “certificato falso”, il Fatto Quotidiano oggi pubblica alcuneche riguardano l’ex presidente della Camera e: IL 9 OTTOBRE 2018, a pandemia ancora lontana, i due sono al telefono. “Presidente!”, esordisce. “Carissimo, come stai?”, risponde, che aggiunge: “Ti devo dire una cosa delicata, te la posso dire anche al telefono, perché io c’ho la faccia come il didietro, quindi non ho problema”. Un assegno circolare di circa 80 mila euro dato per “l’opera pia” dellamai incassato. Ecco il punto: incassarlo e dividerselo. Dice: “Usare i soldi (…) per fare qualcosa di produttivo io e te”. Il ...