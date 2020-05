Il virologo Pregliasco | ​ Le accuse sul Trivulzio sono panna montata

GINA32451015 : RT @Vickiegogreen: Secondo l'israeliano Isaac Ben #Israel il virus dura 70 gg poi scompare. Al contrario #Pregliasco che ha promesso a qual… - cotrozzi_lisa : RT @Vickiegogreen: Secondo l'israeliano Isaac Ben #Israel il virus dura 70 gg poi scompare. Al contrario #Pregliasco che ha promesso a qual… - melysenda : RT @Vickiegogreen: Secondo l'israeliano Isaac Ben #Israel il virus dura 70 gg poi scompare. Al contrario #Pregliasco che ha promesso a qual… - FilippoSala3 : RT @Vickiegogreen: Secondo l'israeliano Isaac Ben #Israel il virus dura 70 gg poi scompare. Al contrario #Pregliasco che ha promesso a qual… - RocheItalia : Virologo @preglias, Università @LaStatale di Milano, commenta nuova ricerca pubblicata da team britannico su… -

Ultime Notizie dalla rete : virologo Pregliasco

TGCOM

Le visiere in plastica sono sempre più utilizzate per proteggersi dal coronavirus. In molti però si stanno chiedendo se funzionino davvero: vediamo cosa rispondono gli esperti. Visiere in plastica com ...Con Fabrizio Pregliasco - virologo e presidente di Anpas - abbiamo parlato di prospettive, rischi, prevenzione, scuola, fake news e perfino turismo. Siamo davvero tutti 'malati'? La fase 2 è ormai ini ...