Giro di Lombardia 2020 | nuova data | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 maggio 2020) Ildisi correrà sabato 31 ottobre. Laè ora definitivamente ufficiale, l’UCI ha diffuso il calendario ciclistico internazionale per il post pandemia e la Classica delle Foglie Morte sarà una delle ultime gare ad andare in scena dopo il lungo stop a causa dell’emergenza sanitaria. La sua collocazione in calendario non è cambiata più di tanto a differenza di quanto accadrà agli altri eventi, si tratterà soltanto di uno slittamento di una ventina di giorni rispetto a quanto originariamente in. Al momento non si sa ancora se il pubblico potrà essere presente sulle strade e in che modalità oppure se si tratterà di una competizione sportiva a porte chiuse, tutto dipenderà dagli sviluppi che la curva epidemica avrà nell’immediato futuro. Ildi ...