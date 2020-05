Fondo Cvc punta la Serie A: pronta proposta miliardaria (Di giovedì 7 maggio 2020) Serie A, stop o ripartenza? Se fino a qualche giorno fa a spegnere gli entusiasmi di quanti speravano in una ripresa ci aveva pensato il Ministro dello Sport Spadafora, piuttosto scettico sull’ipotesi, nelle ultime ore lo scenario sembra cambiato. “Impossibile dare una data certa per la ripresa”, sottolinea il Ministro ma si lavora in questa direzione. “Mondo dorato” prima che Covid-19 irrompesse sulla scena, cambiando tutti gli equilibri, anche il calcio stavolta trema. Sì, perchè sono tante ancore le incognite da risolvere, anche per “l’azienda calcio” che in Italia conta più o meno 1,4 milioni di tesserati ed altri 120.000 lavoratori che fanno parte dell’ambiente. Più che una questione di gioco, capire se riattaccare o meno, la spina al campionato, è una ... Leggi su quifinanza Diritti TV serie A - mega offerta del fondo CVC

Diritti Tv Calcio - ipotesi fondo CVC. «No comment» della Serie A

Il calcio italiano stuzzicato dal fondo Cvc : pronta un’offerta miliardaria per i diritti della Serie A (Di giovedì 7 maggio 2020)A, stop o ripartenza? Se fino a qualche giorno fa a spegnere gli entusiasmi di quanti speravano in una ripresa ci aveva pensato il Ministro dello Sport Spadafora, piuttosto scettico sull’ipotesi, nelle ultime ore lo scenario sembra cambiato. “Impossibile dare una data certa per la ripresa”, sottolinea il Ministro ma si lavora in questa direzione. “Mondo dorato” prima che Covid-19 irrompesse sulla scena, cambiando tutti gli equilibri, anche il calcio stavolta trema. Sì, perchè sono tante ancore le incognite da risolvere, anche per “l’azienda calcio” che in Italia conta più o meno 1,4 milioni di tesserati ed altri 120.000 lavoratori che fanno parte dell’ambiente. Più che una questione di gioco, capire se riattaccare o meno, la spina al campionato, è una ...

I_AM_AM2301 : RT @juventibus: ??#FLASH Un fondo vuole investire sulla Serie A I dettagli dell'offerta e delle possibili evoluzioni future con @dorinileona… - infoitsport : Il Sole 24 Ore - Dal fondo Cvc una proposta miliardaria per la Serie A - infoitsport : Il fondo Cvc irrompe nella Serie A - infoitsport : Calcio, si fa avanti il fondo Cvc: proposta miliardaria per la Serie A - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #SerieA e diritti TV: mega offerta del fondo #Cvc, pioggia di miliardi per 10 anni -