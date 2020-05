Cene | cornuti e Immuni

(Di giovedì 7 maggio 2020) Stanno tanto a rompere i maroni contro la app dei tracciamenti anti Covid, gli italiani moderni ossessionati dalla loro privacy e dallo stato Grande fratello manco ci volessero mettere tutti al 41 bis, che poi basterebbe fare la solita gita a Chiasso per scoprire che siamo pur sempre nel paese di Be

Ultime Notizie dalla rete : Cene cornuti

Il Foglio

Stanno tanto a rompere i maroni contro la app dei tracciamenti anti Covid, gli italiani moderni ossessionati dalla loro privacy e dallo stato Grande fratello manco ci volessero mettere tutti al 41 bis ...In prima linea 24 ore al giorno con i figli, tante sono al limite del burn out. Nel quartiere Gallaratese di Milano il Programma QuBì ha individuato le più fragili e le ha raccolte ?in una serie di gr ...