Amici Speciali, il dramma: "Un grave lutto", passo indietro di Nigiotti. "Non me la sento" (Di giovedì 7 maggio 2020) Un dramma colpisce Amici Speciali ancor prima dell'inizio. Enrico Nigiotti rompe il silenzio e spiega la ragione per la quale non prenderà parte al nuovo format di Maria De Filippi su Canale 5: ha subito un grave lutto e non ha alcuna intenzione di fare tv. "Ho letto notizie e supposizioni riguardo la mia assenza ad Amici Speciali. Ho un bellissimo rapporto con Maria ma sono stato io a non voler partecipare. Ho perso una persona molto importante poche settimane fa e non me la sento di andare in tv, non ho la testa adesso. Tutto qui", ha spiegato Nigiotti su Instagram. L'artista, 32 anni, non ha dato ulteriori informazioni circa il lutto che lo ha colpito, né di chi si stratti né se è legato all'emergenza-coronavirus che ha mietuto vittime un po' in tutta Italia. Leggi su liberoquotidiano Amici Speciali : Enrico Nigiotti spiega perché ha rifiutato di partecipare

