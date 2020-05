Alitalia manda in cassa integrazione quasi 7 mila operatori (Di giovedì 7 maggio 2020) La crisi nei cieli è devastante. I sindacati e Alitalia hanno siglato l’accordo sulla nuova procedura di cigs a seguito dell’emergenza coronavirus. La cassa fino al 31 ottobre coinvolgerà 6.826 operatori di terra e di volo di Alitalia e della compagnia regional CityLiner. Soddisfatti i sindacati, che ora chiedono al Governo Conte di avviare il confronto sulla newco per il decollo della nuova compagnia. La nuova cassa riguarda 6.826 lavoratori, di cui 6.622 di Alitalia (3.283 dipendenti del terra, 458 comandanti, 566 piloti e 2.315 naviganti di cabina) e 204 di Cityliner (41 comandanti, 58 piloti e 105 del personale navigante di cabina). I numeri sono inferiori alla richiesta iniziale dell’azienda che era di 6.828 lavoratori, di cui 5.653 solo per far fronte all’emergenza coronavirus. La misura sarebbe dovuta scattare il 24 marzo, ma azienda e ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 7 maggio 2020) La crisi nei cieli è devastante. I sindacati ehanno siglato l’accordo sulla nuova procedura di cigs a seguito dell’emergenza coronavirus. Lafino al 31 ottobre coinvolgerà 6.826di terra e di volo die della compagnia regional CityLiner. Soddisfatti i sindacati, che ora chiedono al Governo Conte di avviare il confronto sulla newco per il decollo della nuova compagnia. La nuovariguarda 6.826 lavoratori, di cui 6.622 di(3.283 dipendenti del terra, 458 conti, 566 piloti e 2.315 naviganti di cabina) e 204 di Cityliner (41 conti, 58 piloti e 105 del personale navigante di cabina). I numeri sono inferiori alla richiesta iniziale dell’azienda che era di 6.828 lavoratori, di cui 5.653 solo per far fronte all’emergenza coronavirus. La misura sarebbe dovuta scattare il 24 marzo, ma azienda e ...

Antonio59508548 : @rosadamato634 @FabrizioRira @M5S_Europa @Mov5Stelle Fanno bene.....perche lo sanno chexse li paffano l oro banche.… - fiorellino210 : RT @janavel7: Sì, confesso. Fossi tedesco ci penserei un po' prima di dare soldi a chi nazionalizza Alitalia, manda medici e statali in pre… - FabioSavelli : Il crollo del trasporto aereo manda in tilt anche Lufthansa che ha bisogno di 9 miliardi per salvarsi/ sui cieli è… - DorianoDePolli : RT @janavel7: Sì, confesso. Fossi tedesco ci penserei un po' prima di dare soldi a chi nazionalizza Alitalia, manda medici e statali in pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia manda Alitalia manda in cassa integrazione quasi 7 mila operatori - La Prima Pagina La Prima Pagina Alitalia manda in cassa integrazione quasi 7 mila operatori

La crisi nei cieli è devastante. I sindacati e Alitalia hanno siglato l’accordo sulla nuova procedura di cigs a seguito dell’emergenza coronavirus. La cassa fino al 31 ottobre coinvolgerà 6.826 operat ...

Fase 2 all'aeroporto di Malpensa: macché ripartenza, si resta a terra

Malpensa (Varese), 6 maggio 2020 - La Fase 2 a Malpensa al momento non coincide con l’attesa ripartenza. Il Terminal 1 resta completamente chiuso, ancora non è possibile indicare una data per la sua r ...

La crisi nei cieli è devastante. I sindacati e Alitalia hanno siglato l’accordo sulla nuova procedura di cigs a seguito dell’emergenza coronavirus. La cassa fino al 31 ottobre coinvolgerà 6.826 operat ...Malpensa (Varese), 6 maggio 2020 - La Fase 2 a Malpensa al momento non coincide con l’attesa ripartenza. Il Terminal 1 resta completamente chiuso, ancora non è possibile indicare una data per la sua r ...