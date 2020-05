Alessandro Borghese 4 Ristoranti | Roma nella terza puntata | stasera su Sky Uno

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 7 maggio 2020)tornasu Sky Uno e Now TV alle 21:15 con la, alla scoperta degli home restaurant ditornasu Sky Uno e Now TV alle 21:15 con la, alla scoperta dei caratteristici home restaurant ditorna a, la Città Eterna, per lui semplicemente "casa" - per osservare una tendenza che si è diffusa negli ultimi anni soprattutto nelle grandi metropoli, quella appunto dei cosiddetti home restaurant, un nuovo modo di intendere e fare ristorazione. Persone appassionate di cucina aprono le porte di casa per trasformarla in un piccolo ristorante, dove si possono degustare i migliori piatti della cucina tradizionale, ma non solo. C'è anche chi si ...