Violava il lockdown con l’amante | si dimette il consulente britannico teorico del «tutti

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Londra, 6 mag – Beccato con le mani nel sacco mentre andava a trovare l’amante – una donna sposata – violando le norme restrittive sul distanziamento sociale. Cronache di quarantena: chissà quanti si saranno comportati analogamente in questo periodo, lasciando le proprie abitazioni con il favore delle tenebre, per unirsi clandestinamente con amanti e fidanzate. Ma qui non si tratta di un comune «furbetto»: perché il colpevole è il professor Neil Ferguson, 51enne luminare dell’Imperial College di Londra edel Sage, la task force formata da scienziati ed esperti chiamata a consigliare il governo Johnson sull’emergenza coronavirus. E fu proprio Ferguson, specialista di modelli matematici applicati all’infettivologia, che a metà marzo riuscì a persuadere l’esecutivo ad adottare misure ...