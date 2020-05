Verano | dopo furto ceneri ritornano rose per Elena Aubry

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma – Un piccolo mazzo di, lasciato li’ in quella che fino a poco tempo fa era la sua ‘casa’. Questo resta, nel giorno del secondo anniversario della sua morte, nella tomba della 26enne, all’interno del cimitero monumentale dela Roma. La giovane mori’ in un incidente stradale mentre era alla guida della sua moto, lungo la via Ostiense. Un omaggio commovente, tra i resti del marmo sfondato dai ladri, che svela tutta l’atrocita’ di chi ha deciso nottetempo di rubare ledella giovane. Un episodio denunciato dalla mamma, Graziella Viviano, su Facebook e su cui indagano i Carabinieri. Il fatto ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza interna all’area. A due giorni dall’avvio della Fase 2, il cimitero monumentale che accoglie le spoglie di De Sica, Sordi, Mastroianni, Manfredi, Rossellini, ...