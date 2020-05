Sirius nella bufera | accuse forti da parte dei militari | “Non è uno di noi questo

Leggi su bitchyf

(Di giovedì 7 maggio 2020) Nicola Vivarelli non ha fatto in tempo a mettere piedecorte di Queen Mary, che è stato travolto da 5/6 polemiche diverse. La sua ex lo accusa di essere in tv per le telecamere, Jack Vanore risponde alle sue offese e adesso anche alcunise la prendono con. La pagina Militare Semplice ha accusato Nicola di strumentalizzare la sua divisa ed ha specificato che il ragazzo non è uno di loro, non è un militare, ma che fadella marina mercantile (in effetti però Vivarelli in tv non ha mai detto di fardella marina militare). “Lui non è uno di noi.Dobbiamo scrivere la nostra opinione, almeno questa volta. Solitamente ci tratteniamo dal palesare le nostre opinioni e pensieri, ma questa volta non lo faremo.Durante la nuova versione del programma “uomini e donne” si presenta un certo “”, 26 ...