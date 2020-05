Sentinel-6A a tutto volume | i test acustici simulano l’impatto sonoro del lancio

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Il satellite di osservazione della Terra-6A è in fase di. Gli ingegneri spaziali di Airbus stanno “bombardando” con il suono l’ultimo satellite del programma europeo per la sicurezza e per l’ambiente “Copernicus” all’interno di una speciale camera dello SpaceCenter Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH (IABG) di Ottobrunn, vicino a Monaco in Germania. Ildel rumore acustico simula l’impattoal quale il satellite sarà sottoposto durante ildel razzo. La camera, che copre un’area di circa 100 m2 ed è dotata di enormi altoparlanti, è sigillata ermeticamente durante iche consistono in quattro esplosioni sonore di 60 secondi l’una e colpiscono il satellite con intensità crescente. Al suo apice,-6A riceverà ...