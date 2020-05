Rizzoli: «Proposta 5 sostituzioni? Presto sarà validata» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Come può cambiare il calcio in caso di ripresa della Serie A e dei campionati: dal VAR ai cambi, le parole di Rizzoli In collegamento con gli studi di Sky Sport 24, Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri di Serie A, ha parlato di alcuni elementi legati alla possibile ripartenza del campionato. CINQUE sostituzioni – «E’ un’ipotesi della FIFA: in una fase di campionato con tante partite una dietro l’altra e con temperature elevate si dovrà venire incontro a tutti. Presto la Proposta sarà validata dalla FIFA». PRESENZA AL VAR – «Ci saranno arbitro e assistente al VAR in caso di ripresa? Assolutamente sì. Stiamo lavorando con la Lega e la Federazione per ridurre i rischi al minimo. Nella stanza VAR ci sono quattro persone solitamente, alla ripresa sarebbero invece in tre, con mascherine, guanti e tutto il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 maggio 2020) Come può cambiare il calcio in caso di ripresa della Serie A e dei campionati: dal VAR ai cambi, le parole diIn collegamento con gli studi di Sky Sport 24, Nicola, designatore degli arbitri di Serie A, ha parlato di alcuni elementi legati alla possibile ripartenza del campionato. CINQUE– «E’ un’ipotesi della FIFA: in una fase di campionato con tante partite una dietro l’altra e con temperature elevate si dovrà venire incontro a tutti.lasaràdalla FIFA». PRESENZA AL VAR – «Ci saranno arbitro e assistente al VAR in caso di ripresa? Assolutamente sì. Stiamo lavorando con la Lega e la Federazione per ridurre i rischi al minimo. Nella stanza VAR ci sono quattro persone solitamente, alla ripresa sarebbero invece in tre, con mascherine, guanti e tutto il ...

oscarvalle1984 : RT @ilbianconerocom: Rizzoli: 'Caso #Pjanic in #JuveInter? #Pecoraro ha fatto una richiesta che non esiste. Noi siamo trasparenti' https://… - ilbianconerocom : Rizzoli: 'Caso #Pjanic in #JuveInter? #Pecoraro ha fatto una richiesta che non esiste. Noi siamo trasparenti'… -