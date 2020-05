sonoleventi : Fase 2 differenziata per regioni Oggi c’è stata una lunghissima riunione con i governatori. Dalle dichiarazioni… - Corriere : I piani per riaprire le scuole a giugno: piccoli gruppi, turni dalle 9 alle 17 e sanificazioni - fisco24_info : Fase 2, dalle mascherine a 50 centesimi a dove fare tamponi e test: 5 cose da sapere: In cinque domande e risposte… - MSpekled : RT @unimib: ATM: nuove modalità di viaggio nella #fase2. Il distanziamento disposto dalle autorità riduce la capienza dei mezzi e richiede… - unimib : ATM: nuove modalità di viaggio nella #fase2. Il distanziamento disposto dalle autorità riduce la capienza dei mezzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase dalle Dove trovo la mascherina (a 50 cent) e cosa rischio se non la uso? Dove fare tamponi e test? 5 cose da sapere nella fase 2 Il Sole 24 ORE Coronavirus, volontariato e assitenza come avere i fondi agevolati e liquidità immediata

PERUGIA Liquidità immediatamente disponibile per le associazioni del Terzo settore. Si chiama “Prestito Sollievo” ed è lo strumento attraverso il quale in seguito alla “Convenzione per il sostegno agl ...

Cronache dal futuro. Punta Cana, il turismo e la vita post Covid-19

Mi trovo a Punta Cana, località turistica dei Caraibi, di grandissima notorietà. Conosco benissimo la realtà della zona e l’ho voluta prendere ad esempio per raccontarvi l’uscita dal tunnel del Covid- ...

