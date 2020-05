Dalla ‘partecipazione’ cinese al criterio di selezione | ora la app ‘Immuni’ diventa un

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 6 maggio 2020) App Immuni, due nodi da sciogliere: ildie la partecipazionein Bending Spoons. Serve chiarezza prima del lancio. L’App Immuniun caso spinoso per il governo e per il commissario straordinario Arcuri. Le zone d’ombra si moltiplicano con l’avanzare delle inchieste mediatiche, che riportano segnalazioni di presunte irregolarità o meccanismi non proprio limpidi e trasparenti. App Immuni, dubbi suldiNon è un caso che sulla questione sia sceso in campo anche il Copasir, intenzionato a fare luce sulla situazione per dissipare le polemiche e i sospetti. Il primo nodo riguarda la scelta dell’App Immuni (come funziona). In base a cosa ha vinto la gara? Le applicazioni arrivate alla fase finale della. Dall’app concorrente a Immuni protestano e mettono in dubbio la fase di ...