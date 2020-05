Crostata quadrifoglio con fantastica crema al kiwi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Laalè un dolce sorprendete nel sapore e nella presentazione. Non avrete infatti necessità di utilizzare la tortiera, perché la base della frolla prenderà forma dalla lavorazione delle vostre mani. Un capolavoro visivo e gustativo a cui arriverete passo a passo e con facilità, grazie ai nostri consigli. Una torta fai da te che mette alla prova le vostre capacità culinarie e manuali, un’opera d’arte che vi stupirà in bellezza e bontà! Sfida accettata? Iniziamo!: ingredienti. Per questa meravigliosa torta, procuratevi: per la frolla, sale, 1 presa farina di tipo 00, 500 g burro freddo, 150 g zucchero, 150 g uova, 3 latte, 3 cucchiai lievito per dolci, 1 cucchiaino raso limone, 1 solo la buccia grattugiata vanillina, 1 bustina per laalacqua, 250 ...