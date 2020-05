Coronavirus: in Puglia via libera agli sport individuali all’aperto (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il presidente della Regione Puglia ha emanato oggi una ordinanza (num. 221) con efficacia immediata e valida sino al 17 maggio 2020 in materia di allenamento e addestramento degli animali, manutenzione di camper e roulotte, attività sportiva all’aria aperta. È consentito ai proprietari e affidatari di cavalli e cani, provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in maneggi o zone autorizzate per l’addestramento, all’interno del territorio della Regione Puglia, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19 e assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. È consentito lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere camper o roulotte di proprietà, per lo svolgimento delle attività di ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : via libera dalla Puglia per gli sport all’aperto

Coronavirus Puglia - oggi 6 maggio Emiliano ha appena emanato un’altra ordinanza sull’attività all’aria aperta

